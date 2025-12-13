Caltanissetta. Lo studente nisseno Samuele Progno nominato vice coordinatore regionale delle Consulte Studentesche siciliane

CALTANISSETTA. Si è svolta in data 11 dicembre 2025, presso l’IPSSEOA “Pietro Piazza” di Palermo, l’Assemblea Plenaria del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti della Sicilia, alla quale hanno preso parte esclusivamente i Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti della regione. Nel corso dei lavori assembleari, Samuele Progno, Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Caltanissetta, è stato nominato Vice Coordinatore Regionale delle Consulte Studentesche siciliane.

La nomina si inserisce in un percorso di impegno continuo volto alla valorizzazione della partecipazione studentesca, al rafforzamento del coordinamento tra le Consulte provinciali e al consolidamento del dialogo con le istituzioni scolastiche e regionali. Il nuovo incarico consentirà di promuovere una rappresentanza sempre più efficace e condivisa delle istanze degli studenti siciliani.

Nel suo intervento, Progno ha ringraziato la Presidente Regionale Lucrezia Redigolo per la fiducia accordata e ha rivolto i propri complimenti ad Alessandro Drago, nominato Segretario Regionale, e a Christian Lauricella, eletto all’Organo di Garanzia Regionale. «Continuerò a lavorare con responsabilità e spirito di servizio affinché la voce degli studenti siciliani sia ascoltata e adeguatamente rappresentata, rafforzando il dialogo tra territori e istituzioni», ha dichiarato il neo Vice Coordinatore Regionale.