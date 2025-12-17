Caltanissetta. L’Asp prosegue il percorso di stabilizzazione: firmati sette nuovi contratti a tempo indeterminato

CALTANISSETTA. Si è compiuto ieri un ulteriore, significativo passo nel percorso di potenziamento e consolidamento della pianta organica dell’ASP di Caltanissetta. Presso la Direzione Generale sono stati siglati sette contratti di lavoro a tempo indeterminato, che formalizzano la stabilizzazione di altrettanti professionisti sanitari già impegnati nelle strutture dell’Azienda.

Nello specifico, la procedura ha riguardato le seguenti figure professionali:

• 3 Tecnici di Radiologia: Alessia Fazzari, Angelo Lo Giudice e Salvatore Bontà;

• 1 Tecnico di Laboratorio: Maria Rita Indelicato;

• 2 Ostetrici: Pietro Burrugano e Maria Chiara Lionti.

L’iter amministrativo è stato portato a termine in esecuzione della delibera n. 997 del 30/12/2024, indetta ai sensi dell’art. 1 comma 268 lettera b) della Legge 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, normativa volta a valorizzare la professionalità acquisita dal personale sanitario durante il periodo di precariato.

La firma dei contratti è avvenuta alla presenza del Direttore Generale, Salvatore Ficarra, e del Direttore Amministrativo, Salvatore Lombardo che esprimono profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto. Il Direttore Generale:

“Con la firma di oggi prosegue l’impegno costante di questa Direzione nel dare certezze lavorative ai nostri professionisti e, al contempo, nel garantire stabilità ai servizi sanitari offerti ai cittadini. Stabilizzare queste figure non è solo un atto dovuto verso chi ha dimostrato competenza e dedizione in anni complessi, ma è una scelta strategica per rafforzare i reparti e migliorare la qualità delle prestazioni del nostro territorio. Auguriamo ai nuovi assunti a tempo indeterminato un buon proseguimento di carriera all’interno della nostra Azienda, certi del valore aggiunto che continueranno a dare alla sanità nissena.”