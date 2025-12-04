Caltanissetta. L’8 dicembre presso la Casa del Presepe inaugurazione della Mostra dei Presepi artigianali

CALTANISSETTA. Lunedì 8 Dicembre l’Associazione Presepisti Nisseni, Patrocinata dal Comune di Caltanissetta, alle ore 18:45 presso la Casa del Presepe nella Salita Matteotti darà vita alla cerimonia di inaugurazione della 21^ Mostra dei Presepi Artigianali e della 2^ Mostra di Pittura ” Dipingi il Tuo Natale”. A tagliare il nastro sarà il Vicario Generale della Diocesi di Caltanissetta Don Onofrio Castelli insieme al Sindaco AVV. Walter Tesauro e a tutte le Autorità cittadine che interverranno.

La manifestazione vuole ancora una volta regalare ai visitatori quelle emozioni che li riportano nel passato, quando si preparava il Presepe in famiglia con amore e passione. Oggi la Casa del Presepe a Caltanissetta è diventata luogo di riferimento per tutti, un luogo nel quale si possono visitare i Presepi tutto l’anno e che ogni mese vede l’organizzazione di mostre.

L’evento di lunedì 8 dicembre sarà allietato dal soave suono degli Zampognari di Sicilia che con le loro note contribuiranno a creare un clima natalizio in Città.