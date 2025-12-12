Caltanissetta. Incontro in Prefettura per riflessione e confronto nella “Giornata dedicata agli scomparsi”

CALTANISSETTA. In data odierna, in occasione della “Giornata dedicata agli scomparsi”, presso la Sala di Protezione Civile della Prefettura di Caltanissetta si è tenuto un incontro, presieduto dalla Dirigente dell’Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, Dott.ssa Ludovica Zarbo, al quale hanno preso parte le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco e le altre componenti del Piano provinciale per la Ricerca delle Persone Scomparse.

Nel corso dell’evento, la Dott.ssa Zarbo, richiamando l’attenzione del Tavolo sulla predetta ricorrenza, istituita dal 2019 allo scopo di sensibilizzare la società civile su tale drammatico fenomeno, ha inteso instaurare un momento di confronto e di riflessione sulle attuali previsioni del Piano.

Al riguardo, pur riconoscendosi l’efficacia e l’efficienza dello stesso, si è, nondimeno, condivisa l’opportunità di un suo aggiornamento alla luce dell’esperienza maturata nel corso degli anni e in considerazione dell’avanzamento delle tecnologie informative.

A tal fine, sono state esaminate proposte di revisione della Pianificazione in parola, tendenti a favorire l’intervento sinergico fra tutte le Istituzioni preposte, con particolare riguardo alle ipotesi di scomparsa di soggetti fragili (minori, anziani o soggetti con patologie).

La riunione si è conclusa con l’invito dei presenti a un prossimo incontro, finalizzato alla concreta approvazione degli aggiornamenti oggetto di unanime condivisione.