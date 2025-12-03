Caltanissetta. Il 4 dicembre presso la Camera di Commercio incontro dedicato alla Bioeconomia

CALTANISSETTA. Giovedì 4 dicembre, alle ore 10:30, presso la Sala Consiliare della Camera di Commercio di Caltanissetta, si terrà l’incontro dedicato a “Bioeconomia e nuove opportunità per il territorio”, nell’ambito del progetto Doppia transizione: digitale ed ecologica.
Dopo i saluti istituzionali, interverranno tre esperti che offriranno una panoramica integrata sulle trasformazioni in corso nel settore:
• Prof. Angelo Eugenio Ferrante, Vice Direttore dell’Azienda Speciale ProGest;
• Dott. Alessandro Cacciato, Digital Promoter dell’Azienda Speciale ProGest;
• Mario Pagliaro, chimico del CNR e studioso di bioeconomia.
L’evento potrà essere seguito in presenza presso la sede camerale oppure in diretta streaming sulla pagina Facebook della Camera di Commercio al seguente link: Diretta Facebook: https://fb.me/e/6PWQd97Ga. La partecipazione è gratuita.