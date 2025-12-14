Salute

Caltanissetta. Il 20 dicembre l’Associazione Amici della Musica propone concerto nella Chiesa di Sant’Agata con il duo Carlino – Mantione

Dom, 14/12/2025 - 21:50

CALTANISSETTA. L’Associazione Amici della Musica di Caltanissetta ha il piacere di annunciare un suggestivo concerto in programma per il prossimo venerdì 20 dicembre, alle ore 19:00, presso la storica Chiesa di Sant’Agata al Collegio.

L’evento, interamente dedicato alle atmosfere e alle armonie del periodo natalizio, vedrà la partecipazione del soprano Daniela Carlino e del pianista e compositore Carmelo Mantione, insieme all’Orchestra da Camera del Parnaso.

Il programma del concerto spazierà tra capolavori barocchi e brani tradizionali natalizi. Particolare rilievo sarà dato a pagine tratte dal celebre Messiah di Georg Friedrich Händel, tra cui la Sinfonia iniziale, Pifa, Hallelujah e Glory to God.

Saranno inoltre eseguiti:

Il Concerto per Organo Op. 7 n. 4 di Händel, che vedrà Carmelo Mantione in veste di solista all’organo.

Brani di Antonio Vivaldi: In exitu Israel e il celebre Concerto per due trombe.

La Cantata per la Natività di Nostro Signore Gesù Cristo di Alessandro Scarlatti. Classici natalizi internazionali e italiani come O Holy Night, Deck the Halls, Tu scendi dalle stelle e Adeste Fideles.

Il concerto offrirà l’occasione di ascoltare due figure di spicco del panorama musicale:

Daniela Carlino, Soprano Lirico – Diplomata presso il Conservatorio “G.P. Palestrina” di Cagliari , Daniela Carlino è un soprano lirico che vanta un repertorio che spazia dalle arie da camera e d’opera alla liederistica e alla musica sacra. Si è perfezionata con il soprano M° Laura Giordano e ha seguito Masterclass tenute da artisti come il baritono M° Marcello Lippi. Oltre all’attività concertistica come solista con diverse formazioni cameristiche, tra cui l’Orchestra da Camera del Parnaso , svolge attività didattica di tecnica vocale.

Carmelo Mantione, Pianista e Compositore – Carmelo Mantione è un musicista di eccellenza, laureato con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore in Pianoforte, Composizione e Organo, oltre che in D.A.M.S. – Musica. Attualmente è impegnato in un Dottorato di Ricerca in Storia e Analisi Musicale. Si è perfezionato in pianoforte con Maestri di fama internazionale come J. Achucarro. Oltre ad esibirsi come solista e in formazioni cameristiche in Italia e all’estero , le sue composizioni sono state eseguite in teatri di rilievo come il Teatro Valle di Roma e il Teatro Massimo di Palermo. Dal 2019, dirige e ha fondato, alternandosi al M° Emanuele Anzalone, l’Orchestra da Camera del Parnaso.

Il duo Carlino-Mantione, costituito dal 2009, ha tenuto numerosi concerti anche all’estero, rivolgendo particolare attenzione al repertorio cameristico e liederistico dell’Ottocento e del XX secolo. Entrambi, dal 2016, curano anche il Coro polifonico “G. Lo Nigro” di Canicattì. L’Associazione Amici della Musica invita il pubblico a partecipare a questa serata di grande musica per celebrare l’imminente Santo Natale.

