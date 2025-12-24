Caltanissetta. I ringraziamenti di una mamma a medici e personale sanitario del Sant’Elia per l’intervento alla figlia

CALTANISSETTA. Una mamma di Caltanissetta ha fatto operare la propria figlia di 9 anni di adenotonsillectomia e ha voluto ringraziare tutto il blocco operatorio. Lo ha fatto a partire dai medici del reparto Otorino il dottore Federico Carmelo, dottore giovane ma molto preparato ed attento, miglior otorino che l’ospedale S. Elia di Caltanissetta potesse avere, e il dottore Librizzi che ha operato insieme al dottore Federico e al dottore Coco Salvatore.

La mamma ha anche ringraziato il sig. Lauricella Giuseppe persona preparata ,disponibile e super affettuoso sia con i bambini che con i genitori che accompagnano i propri figli minori nel blocco operatorio.

Un grazie enorme all’anestesista La Valle Serena, una donna con tanta esperienza che sa fare benissimo il proprio lavoro mettendo tutti a proprio agio senza mettere ansie e paure ai pazienti, ringrazia tutti gli infermieri a partire dalla signora Pletto Giulia, Miccichè Martina e Lana Federica che hanno coccolato e incoraggiato la bambina prima e dopo l’intervento…

infine ringraziamenti per il reparto di urologia dove gli infermieri e medici sono stati travolti dalla gioia di ospitare nel proprio reparto dei bambini prendendosi cura di loro ogni singolo momento. A volte si parla male dell’ospedale S. Elia, ma questa volta si possono solo fare complimenti per il lavoro che svolgono, la professionalità e la prontezza che hanno.