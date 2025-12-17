Caltanissetta. Gran successo per la Pesca di Beneficenza promossa dall’Associazione volontari ospedalieri

CALTANISSETTA. L’Avo Associazione Volontari Ospedalieri di Caltanissetta annuncia con soddisfazione l’esito della recente Pesca di Beneficenza, il cui ricavato è stato interamente devoluto per un progetto di inclusione sociale e sostegno alla disabilità.

Grazie alla generosità dei partecipanti e dei volontari, l’evento ha permesso di raccogliere la somma di €650,00 (seicentocinquanta/00), contributo che è stato destinato al sostegno di una famiglia nissena per l’acquisto e l’installazione di un montascale per disabili, versata tramite bonifico bancario in data odierna direttamente sul conto dedicato al progetto della famiglia.

L’installazione del montascale è un passo fondamentale per garantire piena autonomia e accessibilità al proprio ambiente domestico.

Siamo estremamente grati a tutti coloro che hanno partecipato, donato e lavorato per il successo di questa iniziativa. Questo risultato dimostra che, quando la comunità si unisce, è possibile realizzare cambiamenti significativi e tangibili nella vita dei nostri concittadini. I €650,00 raccolti non sono solo una somma, ma un simbolo di inclusione e supporto concreto.

L’Associazione desidera ringraziare le scuole coinvolte nel progetto: nelle immagini, per il Liceo Artistico regionale ” Rosario Assunto ” la Dirigente , Prof.ssa Graziella Bonomo ed il Professore Giovanni Marino. Per il Plesso Rosso di San Secondo dell’ Istituto Comprensivo ” Lombardo Radice ” di Caltanissetta, la Dirigente, Professoressa Loredana Matraxia, e gli insegnanti Carmelo Strazzeri e Gabriella Marranca. Per l’ Istituto Comprensivo Balsamo di San Cataldo, la maestra Giusy Lovalente. I volontari Avo Angela Dimartino, Maria Michela Ferrara, Giuseppe Di vanni, Rosalia Falletta per la distribuzione dei biglietti poi sorteggiati. E non da ultimo l’Assessore alle politiche sociali e giovanili Dott Ermanno Pasqualino, che ha sostenuto e supportato l’intera iniziativa.

E ovviamente un ringraziamento sentito va alla responsabile della formazione e progettazione Dottoressa Jessica Napoli, ideatrice e coordinatrice di tutte le attività che hanno ruotato attorno alla giornata del 3 dicembre. L’Associazione continuerà il suo impegno sul territorio con la stessa passione e dedizione, per prossime iniziative di raccolta fondi e sensibilizzazione, a sostegno di fragilità e benessere della collettività