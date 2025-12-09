Caltanissetta. Eliana Miraglia firma con il suo violoncello la colonna sonora del nuovo film di Kevin Costner: un talento nisseno nella produzione di “The First Christmas”

CALTANISSETTA. La violoncellista Eliana Miraglia, originaria di Caltanissetta, aggiunge un nuovo prestigioso capitolo alla sua carriera: è stata scelta dal produttore musicale e compositore Yaron Cherniak per registrare la colonna sonora del film‑evento Kevin Costner Presents: The First Christmas, diretto da David L. Cunningham e narrato da Kevin Costner. Il progetto prodotto da Warm Springs Productions rappresenta – secondo Fox News- un’importante commistione di recitazione, fede e musica. Lo speciale televisivo debutterà negli USA domani, martedì 9 dicembre 2025 alle 20:00 (8 PM ET) su ABC, per poi approdare il 10 dicembre su Disney+ e Hulu.

La violoncellista lavora a fianco dello stesso Cherniak, in un dialogo musicale in cui le armonie dei loro strumenti si fondono con naturalezza contribuendo a un tessuto sonoro che unisce tradizione, spiritualità e atmosfere mediorientali. Miraglia e Cherniak avevano già collaborato insieme nella produzione musicale In Christ Alone, che su YouTube ha totalizzato quasi 5 milioni di visualizzazioni. «È incredibile vedere come culture e linguaggi musicali diversi possano fondersi – afferma Miraglia – trasformando la musica in un ponte che si apre a nuove visioni artistiche». Il suo violoncello, già noto per il timbro caldo e profondamente narrativo contribuisce a una delle pagine sonore più evocative della produzione con il brano “O Come, O Come, Emmanuel (from The First Christmas”, che sarà disponibile dal 22 dicembre su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming musicale di Yaron cherniak.

“The First Christmas” propone una rilettura cinematografica della storia di Maria, Giuseppe e della nascita di Gesù, arricchita da approfondimenti storici e teologici. Come sottolinea Costner, molte rappresentazioni tradizionali trascurano episodi importanti, come le difficoltà affrontate dalla Sacra Famiglia, il ruolo crudele di Erode o il lungo viaggio dei Magi verso Betlemme.

Secondo la recensione di Plugged In, lo speciale dedica particolare attenzione alla dottrina cattolica dell’Immacolata Concezione, secondo la quale Maria fu preservata dal peccato originale fin dal suo concepimento, offrendo al pubblico una riflessione sul mistero e sulla purezza della Madre di Gesù. Questa prospettiva viene presentata dagli studiosi e dai religiosi intervistati, offrendo al pubblico una riflessione sul mistero e sulla purezza della Madre di Gesù e sul significato profondo della nascita di Cristo.

Per la violoncellista Eliana Miraglia si tratta di un traguardo artistico significativo, che conferma la sua presenza nelle grandi produzioni musicali globali «È un onore incredibile poter dare voce, attraverso il mio violoncello, a una storia destinata a un pubblico mondiale», afferma Eliana. «Portare in musica la storia della nascita di Gesù, in una produzione hollywoodiana guidata dalla voce di Kevin Costner, è per me un’esperienza straordinaria e profondamente coinvolgente.»

Con questa collaborazione, Eliana Miraglia, già protagonista di tournée internazionali in Europa, Asia, America e Medio Oriente, consolida la sua presenza nelle grandi produzioni internazionali, portando il nome della Sicilia in contesti culturali di massimo prestigio.

Per ascoltare il brano “O Come, O Come, Emmanuel” e seguire le attività di Eliana Miraglia, è possibile consultare i suoi profili sulle principali piattaforme di streaming musicale e sui canali social ufficiali: Facebook: Eliana Miraglia | Instagram: @la_violoncellista.