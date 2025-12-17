Caltanissetta. Dopo i recenti episodi di terrorismo la Lega chiede più controllo e vigilanza per le aree di maggior afflusso della Città

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo proposta della Lega di Caltanissetta al fine di rafforzare le attività di controllo e vigilanza della Polizia locale nelle aree di maggior afflusso della Città in considerazione dei recenti episodi di terrorismo.

“Alla luce dei recenti episodi di terrorismo verificatisi in ambito europeo e tenuto conto del periodo delle festività natalizie, la Lega di Caltanissetta invita l’Amministrazione comunale a valutare l’opportunità di un rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza da parte della Polizia Locale nelle aree a maggiore afflusso della città.

In particolare, si ritiene necessario garantire una presenza costante e visibile della Polizia Locale nelle zone del centro storico interessate dall’allestimento dei mercatini natalizi, che in questi giorni registrano una significativa partecipazione di cittadini, famiglie e visitatori.

La salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana rappresenta una priorità imprescindibile, soprattutto in contesti caratterizzati da un’elevata concentrazione di persone. Un presidio rafforzato della Polizia Locale costituirebbe un efficace strumento di prevenzione e contribuirebbe a trasmettere un senso di sicurezza e serenità all’intera comunità.

Nel confidare nella sensibilità e nella collaborazione dell’Amministrazione comunale, si auspica che Caltanissetta possa vivere le festività natalizie in un clima di ordine, sicurezza e tranquillità”.

Lega – Caltanissetta

