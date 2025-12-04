Caltanissetta. Disagi per i pendolari nisseni che viaggiano sulla A19: il PD chiede accelerata sui lavori

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del PD di Caltanissetta sulla questione legata ai disagi dei pendolari nisseni che devono viaggiare lungo la A19 Palermo – Catania.

“La situazione dell’autostrada A19 è drammatica. I pendolari nisseni che ogni giorno, per ragioni di lavoro, studio o visite specialistiche, devono raggiungere Palermo o Catania si trovano costretti a intraprendere un viaggio sempre più avventuroso, su un percorso pieno di ostacoli e gravi pericoli per la circolazione stradale. Lungo la tratta insistono numerosi cantieri attivi da anni, che non trovano mai soluzione a causa della lentezza dei lavori: pochi operai, pochi mezzi, chilometri di carreggiata ridotta e tempi di esecuzione inspiegabilmente dilatati.

Il Partito Democratico di Caltanissetta chiede l’intervento immediato del sindaco e del prefetto affinché si imponga ad ANAS un’accelerazione concreta dei lavori, aumentando la forza lavoro nei cantieri e garantendo una gestione efficace delle attività. È indispensabile eliminare con urgenza le situazioni più pericolose, a partire dalla galleria Tremonzelli, dove il doppio senso di marcia su un tratto in pendenza e in curva rappresenta un rischio quotidiano e inaccettabile per migliaia di automobilisti.

Particolare preoccupazione suscita la mancata riapertura dello svincolo di Caltanissetta per i veicoli provenienti da Catania, la cui riapertura era prevista da ANAS entro il 21 novembre 2025. Nonostante l’impegno dichiarato, al 4 dicembre la rampa risulta ancora chiusa, costringendo gli utenti a deviazioni di oltre 10 km e causando pesanti disagi a lavoratori, studenti e servizi essenziali.

Si tratta di un ritardo grave e ingiustificato, che richiede un’immediata presa di posizione delle istituzioni territoriali. Il PD sollecita inoltre la rapida ripresa dei lavori per il viadotto Sant’Elia, opera fondamentale per la sicurezza e la fluidità della circolazione, i cui tempi di avanzamento risultano ad oggi insufficienti e privi di un cronoprogramma chiaro. Non è più accettabile che i cantieri sull’A19 durino anni a causa del limitato impiego di personale e mezzi. È necessario adottare un modello organizzativo più efficiente, con squadre operative distribuite ogni 100 metri nei tratti più estesi, così da garantire continuità nei lavori e un’accelerazione reale dei tempi di consegna.

L’onorevole Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD, annuncia la presentazione di una formale interrogazione al Presidente della Regione per affrontare e risolvere al più presto le gravi criticità segnalate dal PD e restituire sicurezza e dignità a un’infrastruttura vitale per la Sicilia”.

Davide Chiarenza – Responsabile legalità e sicurezza PD Caltanissetta

Greta Tassone – Vicesegretaria PD Caltanissetta