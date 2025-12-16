Caltanissetta. Dedicato articolo da Forbes Italia a NoZone, azienda amministrata dall’architetto nisseno Gianmarco Caruso

Salute

CALTANISSETTA. Forbes Italia ha dedicato un articolo a NoZone, azienda amministrata a livello nazionale e internazionale dall’Architetto nisseno Gianmarco Caruso.

L’approfondimento racconta un percorso professionale che unisce visione progettuale, innovazione e capacità di trasformare ogni progetto in un racconto visivo efficace e contemporaneo.

Un riconoscimento che valorizza il ruolo dell’architetto oggi e la sua capacità di dialogare con scenari sempre più ampi, anche oltre i confini nazionali NoZone su Forbes Italia.

