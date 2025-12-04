Caltanissetta. Cgil su residenze fittizie per avere reddito cittadinanza: “Condanna e preoccupazione per questo presunto sistema”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di stampa della segretaria generale Cgil Rosanna Moncada in merito alla notizia legata all’inchiesta della Procura di Caltanissetta circa un presunto sistema di residenze fittizie per ottenere il reddito di cittadinanza in maniera illecita.

“La notizia dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta relativa a un presunto sistema di residenze fittizie per ottenere in modo illecito il reddito di cittadinanza suscita in noi un sentimento di condanna e di profonda preoccupazione

Esprimiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura e condanniamo con massima fermezza qualsiasi forma di abuso e di truffa ai danni dello Stato, soprattutto ai danni della collettività

Se le indagini confermeranno l’ipotesi di reato, si tratterebbe di un danno inaccettabile che non solo sottrae risorse ai più fragili ma colpevolizza in modo ingiusto tutti coloro che hanno beneficiato o beneficeranno in maniera legittima delle misure di sostegno sociale, perché realmente indigenti.

Auspichiamo che l’indagine non debba portare a una criminalizzazione della povertà o a un inasprimento indiscriminato delle norme che sostengono chi è realmente in stato di necessità. Il reddito di cittadinanza è stato introdotto per contrastare la povertà assoluta. Il nostro impegno sindacale resta concentrato sulla creazione di lavoro vero e dignitoso, l’unica vera risposta strutturata alla precarietà”.

Segretaria generale Cgil Caltanissetta Rosanna Moncada