Caltanissetta. Casa Rosetta è componente al Tavolo territoriale della Rete regionale diffusa sulle Dipendenze

CALTANISSETTA. L’Associazione Casa Rosetta è componente del Tavolo territoriale della Rete regionale e diffusa sulle Dipendenze, insediatosi alla direzione del Dipartimento di salute mentale dell’Asp di Caltanissetta. L’incontro è stato convocato dal direttore del Dipartimento, Massimo Cacciola, per ufficializzare il Tavolo territoriale inteso come articolazione locale della Rete regionale – istituita con Delibera n. 1628 del 05/11/2025, in attuazione dell’art. 6 della Legge regionale n. 26/2024 – con la finalità di supportare il Tavolo tecnico regionale sulle dipendenze.

La RReDD promuove il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione e della collaborazione tra servizi, lo scambio di buone pratiche e la sinergia tra il sistema pubblico, il privato accreditato e la cittadinanza attiva, favorendo una presa in carico integrata e trasversale del fenomeno delle dipendenze. Per Casa Rosetta – che vanta una competenza quarantennale nel trattamento terapeutico delle dipendenze patologiche – era presente Antonio Urriani, direttore della comunità “Terra promessa”.