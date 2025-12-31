Caltanissetta. Bilancio approvato nei tempi, Tesauro: «Percorso virtuoso che guarda al 2026, traguardo che rende orgogliosa l’intera amministrazione»

CALTANISSETTA. Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro esprime soddisfazione e orgoglio per l’approvazione del bilancio di previsione entro i termini di legge, un risultato che segna un passaggio significativo nella storia amministrativa recente della città.

«È motivo di grande orgoglio per me guidare un’amministrazione che riesce ad approvare il bilancio nei tempi previsti. Un traguardo tutt’altro che scontato, che testimonia efficienza, saggezza amministrativa e un grande lavoro di squadra», dichiara il sindaco.

Tesauro sottolinea come il risultato sia frutto di un coordinamento costante e di una visione condivisa all’interno dell’amministrazione comunale. «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’assessore al Bilancio Guido Del Popolo, agli uffici comunali e a tutti coloro che, con competenza e senso di responsabilità, hanno contribuito a rendere possibile questo risultato. È grazie al lavoro silenzioso e quotidiano di ciascuno se oggi possiamo parlare di un Comune realmente virtuoso».

Per il primo cittadino, l’approvazione del bilancio entro fine anno rappresenta anche un passaggio strategico per il futuro della città. «Per me e per l’intera amministrazione questo risultato coincide con un percorso virtuoso fatto di efficienza, progettualità e visione. Un percorso che guarda al 2026 e che consente alla città di programmare e investire fin da subito, senza ritardi e senza incertezze».

«Caltanissetta dimostra oggi – conclude Tesauro – di avere basi amministrative solide per affrontare le sfide future con maggiore consapevolezza e responsabilità. La buona gestione delle risorse pubbliche è il primo atto di rispetto verso i cittadini e verso il futuro della nostra comunità».

