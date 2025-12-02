CALTANISSETTA. Assunti a tempo indeterminato dall’Asp 10 dirigenti medici di Medicina Interna, candidati collocati nella graduatoria degli specializzandi approvata con deliberazione n. 868/2025.
I Dottori che andranno a coprire 10 posti vacanti e disponibili sono Angelone Dario, Sant’Angelo Eleonora, Vario Carolina, Masnata Roberta, Ruggieri Maria, Rivoli Federica, Tantillo Francesca, Giarratana Carmen, Cicciarella Silvia G., Alù Salvatore R.
Conferiti anche 3 incarichi libero-professionali di medico specializzato in Ororinolaringoiatria ai Dottori Librizzi Calogero, Coco Salvatore e Torrisi Aldo che presteranno servizio presso il reparto di Otorinolaringoiatria del PO S.Elia di Caltanissetta.
Conferito un incarico a tempo indeterminato per 18 ore settimanali al Dr. Balsamo Gabriele, specialista ambulatoriale in Radiologia che presterà servizio dal 16/12/2025 presso il Poliambulatorio di Niscemi.