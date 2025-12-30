Caltanissetta. Approvati in Consiglio comunale il DUP e il Bilancio di Previsione del triennio 2026-2028

CALTANISSETTA. Si è riunito ieri, lunedì 29 dicembre, il Consiglio comunale di Caltanissetta, convocato in seduta ordinaria per l’approvazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

Proposta di deliberazione n. 103 del 27/11/2025: “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) triennio 2026-2028 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;

Proposta di deliberazione n. 104 del 27/11/2025: “Approvazione del bilancio di previsione 2026-2027- 2028 e relativi allegati”.

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo pluriennale 2026-2028, su proposta della Giunta approvata già il 26 novembre 2025. Il Comune di Caltanissetta, dunque, si dota dello strumento finanziario principale in ottica di investimenti pubblici entro i termini di Legge.

L’assessore al Bilancio Guido Delpopolo, dopo aver ringraziato il lavoro degli uffici di competenza e del collegio dei revisori, rappresentato in aula dalla sua Presidente Rosa Leone, ha illustrato all’aula la bozza del Bilancio di previsione per l’anno 2026 che ammonta a circa 161 milioni di euro.

“Dopo un anno di intenso lavoro, possiamo dire di aver realizzato in tempi del tutto inediti e ristretti per questo Ente un obiettivo prestigioso dell’Amministrazione Tesauro: l’approvazione del bilancio di previsione 2026-28 entro l’anno 2025 – ha dichiarato l’assessore Guido Delpopolo.

Siamo l’unica città capoluogo della Sicilia ad esser riuscita in questo intento insieme a Ragusa, che però ha alle spalle una tradizione decisamente più virtuosa in questo senso. Consegniamo ai cittadini il principale strumento finanziario che per la prima volta nella storia recente di Caltanissetta darà la possibilità di investire subito sulla città, già a partire dal nuovo anno che ci apprestiamo ad accogliere”.

L’assessore Delpopolo ha accennato anche ai contenuti del Documento, che prevede una cospicua lista di servizi da erogare a beneficio del cittadino in molteplici ambiti:

“Un bilancio che vuole dare risposte al sociale, alla cultura, allo sviluppo economico, senza tralasciare i grandi eventi , lo sport , la manutenzione delle strade e del verde pubblico.

Inoltre, sono stati inseriti nuovi capitoli di spesa, come per esempio i finanziamenti a fondo perduto per le nuove aperture di attività in centro storico, oppure l’istituzione di un capitolo a favore delle piccole manutenzioni degli impianti sportivi, l’aumento del capitolo del bilancio partecipativo, insieme a tanti altri nuovi capitoli che hanno lo scopo di sollecitare lo sviluppo economico della città.

Un bilancio – conclude l’assessore Delpopolo – che non dimentica il sociale, un ambito a cui saranno destinati circa 10 milioni di euro, poiché questa Amministrazione continua a perseguire l’equità e l’inclusione”.

I 161 milioni di euro totali previsti dal Bilancio di previsione saranno divisi come di seguito: 41,5 milioni di fondo anticipazione di liquidità, anticipazioni tesorerie, spese conto terzi e partite di giro; 83 milioni di spese correnti; 35 milioni di investimenti.

Sono stati presentati, dai consiglieri comunali, 17 emendamenti a integrazione del bilancio comunale della giunta comunale.

Di seguito si riportano gli emendamenti approvati in Aula Consiliare:

· Manutenzione Straordinaria della strada di via dei Minatori, presentato dal consigliere Luigi Bellavia;

· Realizzazione marciapiede e illuminazione con fotovoltaico nella via Cinnirella, presentato dal consigliere Vincenzo Cancelleri;

· Riqualificazione di un tratto viario compreso tra via Cardinale Dusmet e via Mussomeli e utilizzo dello stesso come “Spazio pubblico lineare di quartiere”, presentato dai consiglieri Angelo Scalia e Mulè Giovanna;

· Realizzazione di una struttura protettiva in corrispondenza della scarpata presente nella parte bassa di via Salvo D’Acquisto, presentato dalla consigliera Giuseppa Mosca;

· Acquisto tavoli e sedie per la scuola “Lombardo Radice”, presentato dalla consigliera Giuseppa Mosca;

· Manutenzione straordinaria della fontana di villa Cordova, presentato dalla consigliera Lomagno Giovanna;

· Acquisto di defibrillatori da posizionare nelle strutture comunali e in altre aree di interesse pubblico frequentate dai cittadini, presentato dai consiglieri Salvatore Mazza e Oriana Mannella;

· Manutenzione straordinaria della strada vicinale di Contrada Niscima Nord con innesto sulla SP 123 al Km 0+600, presentato dai consiglieri Miccichè, Di Carlo, Lomagno, Mosca e Di Dio;

· Manutenzione straordinaria della strada vicinale ingresso Borgo Prestianni, situata tra il Borgo e la provinciale 164, presentato dai consiglieri Miccichè, Di Carlo, Lomagno, Mosca e Di Dio;

· Manutenzione straordinaria della strada comunale di via Pacini, presentato dal consigliere Andrea Di Carlo;

· Manutenzione straordinaria della strada vicinale Misteci, via dei Gelsi e strade interne Piano Geraci, presentato dal consigliere Fabrizio Di Dio;

· Illuminazione pubblica nel tratto finale di Contrada Fontanelle (direzione valle), presentato dal consigliere Vincenzo Piscopo;

· Acquisto e installazione della “Big Bench” consistente in una grande panchina fruibile da cittadini e turisti, presentato dalla consigliera Alessandra Longo;

· Manutenzione straordinaria del muretto pericolante all’inizio della via Ferdinando I, presentato dalla consigliera Martina Millaci;

· Acquisto attrezzature fitness e illuminazione all’aperto da collocare lungo l’area che costeggia il palazzetto “PalaCannizzaro”, presentata dal consigliere Gianluca Bruzzaniti;

· Ripristino murario verde e illuminazione scalinata che congiunge via Lazio con Viale della Regione, presentato dalla consigliera Martina Millaci;

· Ripristino architettonico Scalinata LOPIANO con annessa Fontana, presentato dal consigliere Cristina Genovese;

Ringrazio gli uffici e i loro dirigenti, il Segretario Generale, il Presidente del Consiglio e soprattutto tutti i consiglieri comunali che hanno dato il proprio contributo all’approvazione di un atto così importante per la nostra città – ha commentato il Sindaco Walter Tesauro.

Avete presentato degli emendamenti a sostegno di varie zone della città, proposte per la valorizzazione del Centro Storico e che allo stesso tempo non dimenticano le periferie. Emendamenti che, ad ogni modo, sono nati in risposta ai bisogni dei cittadini.

Un aspetto che dimostra l’attaccamento nei confronti di Caltanissetta e in particolare l’ascolto costante dedicato agli abitanti. Questo vuol dire essere responsabili rispetto al vostro mandato.

Ho visto la soddisfazione e l’emozione che traspariva dai vostri occhi mentre si leggevano le vostre proposte, un particolare che mi fa veramente piacere e che dimostra il vostro impegno.

Noi rappresentanti politici siamo e dobbiamo essere questo: lavoratori al servizio della comunità nissena – ha concluso il sindaco Tesauro.

Il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti, è intervenuto a margine della seduta: “Ringrazio tutti i consiglieri comunali per il senso di responsabilità con il quale hanno partecipato ai lavori di una seduta che è cominciata in mattinata e che si è protratta fino a sera.

Il mio ringraziamento va sia alla maggioranza che all’opposizione, perché è naturale avere delle divergenze di vedute, le discussioni alimentano il confronto produttivo e la crescita generale.

Ogni scelta è legittima da una parte e dall’altra, ma allo stesso tempo mi fa piacere constatare l’approvazione di un bilancio di previsione entro l’anno in corso. Una tempestività rara che spero possa tradursi con delle azioni immediatamente operative a vantaggio della città”.