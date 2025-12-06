Caltanissetta. Alla fiera “Più Libri, più Liberi” di Roma presentato il libro “Favole e Fiabe = Emozioni e Sentimenti” di Salvatore Siina del “M. L. King”

CALTANISSETTA. Il docente e autore nisseno Salvatore Siina ha presentato a Roma, alla fiera “Più Libri, più Liberi” presso La Nuvola, la sua ultima creatura letteraria “Favole e Fiabe = Emozioni e Sentimenti” edita da AG Book Publishing di Roma e scritta anche con l’apporto autorevole degli alunni delle classi terze del plesso di Scuola Primaria “Michele Abbate” dell’Istituto Comprensivo statale “Martin Luther King” di Caltanissetta.

La Preside prof.ssa Daniela Rizzotto ha curato la prefazione, il disegno di copertina è di Alberto Mattia Siina. “Più Libri, più Liberi” è la fiera nazionale della piccola e media editoria, sostenuta dal Ministero della Cultura, dal Centro per il Libro e la Lettura ecc, tra i partner anche la RAI. L’evento intitolato Giocoemozioniamoci: letture e laboratorio creativo a partire dal libro “Favole e Fiabe = Emozioni e Sentimenti” si è tenuto presso lo spazio delle Biblioteche di Roma.

Nella prima parte dell’evento l’autore, coadiuvato dall’editrice Angela Cristoforo, ha presentato la propria opera leggendo una favola tratta dal testo, nella seconda parte ha animato un vero e proprio laboratorio dove i bambini presenti hanno partecipato con attività stimolanti quali giochi di mimo e indovinelli per riconoscere le emozioni e i sentimenti e, soprattutto, con il gioco delle card “Giocoemozioniamoci”.

La sala era gremita da bambini delle scuole romane, l’evento ha avuto un riscontro positivo, stimolando i presenti a mettersi in gioco e a soddisfare le loro curiosità tramite domande pertinenti al tema. E’ stato instaurato sin da subito un feedback con l’autore, che è stato inondato dal loro entusiasmo. Il 10 dicembre 2025, alle ore 9.00, ci sarà una presentazione anche a Caltanissetta che vedrà protagonisti gli alunni autori delle tre classi terze, seguiti dai docenti del progetto di scrittura creativa Salvatore Siina, Claudia Balletti e Carmela Iannello.

Questo libro è il frutto di un percorso creativo in cui bambini di sette e otto anni hanno imparato a dare voce alle proprie emozioni e ai propri sentimenti trasformandoli in storie. Con l’attenta guida di un maestro esperto come Salvatore Siina e la collaborazione di docenti appassionate, gli alunni hanno sperimentato giochi, attività teatrali, mimo, visione di film e letture di narratori celebri, fino a costruire passo dopo passo favole e fiabe originali. Il volume raccoglie anche una guida didattica, con spunti e attività per insegnanti e genitori, e alcune favole e fiabe scritte dall’autore. Un libro che è al tempo stesso racconto, strumento educativo e ponte emotivo tra bambini e adulti, per scoprire, sognare e crescere insieme attraverso la lettura e la scrittura.

Ecco, di seguito, i nominativi dei piccoli autori: Classe 3^ A – Leonardo Siracusa, Giuseppe Regina, Benedetta Napoli, Aurora Milia, Giulia Martorana, Sofia Genzone, Ariel Formica Esposto, Flavio Figliuzzi, Clara Fiandaca, Alessandro Ferraro, Adele Falduzza, Manfredi Corbo, Desiree Cocciadiferro, Thea Capodici Botta, Massimo Cancemi, Chloe Bontempo, Michele Bellomo, Simone Belfiore, Ginevra Andolina, Michele Abbate. Classe 3^ B – Gresia Passaro, Zoe Gruttadauria, Giulia Arrogante, Maria Ilardo, Giordana Alessi, Melissa Gioia Rizzo, Eleonora Rita Patti, Mattia Michele Nitro, Sofia Tricoli, Ginevra Risplendente, Calogero Cortese, Nicole Di Gloria, Andrea Colonna, Alessandro Graziano Stella, Andrea Rizza, Michele Mattia Riggi, Violante Maugeri. Classe 3^ C – Francesco Carollo, Flaminia Giorgio, Giulia Maria Anzalone, Gioele Di Vincenzo, Chiara Favata, Emmanuel Riggi, Bryan Russo, Gabriele Guarneri, Nicolò Cirrone, Emma Scalia, Christian Raia, Mattia Marca, Angelo Celesti, Nicole Giamporcaro, Giosuè Fiandaca, Gabriele Di Gloria.