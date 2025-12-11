Caltanissetta. Alla chiesa Sant’Agata 14° Concerto di Natale dell’Associazione Gesù Nazareno diretto dal maestro Raimondo Capizzi

CALTANISSETTA. Il prossimo 13 dicembre, alle ore 20:15, la Chiesa di Sant’Agata a Caltanissetta accoglierà il pubblico per il 14° Concerto di Natale, organizzato dall’Associazione Gesù Nazareno, con la direzione artistica del maestro Raimondo Capizzi.

Il prossimo 13 dicembre, alle ore 20:15, la Chiesa di Sant’Agata a Caltanissetta accoglierà il pubblico per il 14° Concerto di Natale, organizzato dall’Associazione Gesù Nazareno, con la direzione artistica del maestro Raimondo Capizzi.

Si tratta di un appuntamento ormai atteso e radicato nel territorio. Al centro della serata quest’anno ci sarà “La Luce nel Buio”, uno spettacolo ideato dal maestro Raimondo Capizzi, che si presenta come un viaggio emozionante attraverso la storia del Natale, dalle sue origini più pure fino alle trasformazioni che, nel tempo, ne hanno offuscato il significato. “La Luce nel Buio” intende riportare l’attenzione sulla vera essenza del Natale, fatta di spiritualità, accoglienza, semplicità e solidarietà. Un racconto che unisce musica, parole e atmosfere suggestive per riscoprire ciò che questa festa rappresenta davvero: la luce che squarcia il buio, la speranza che rinasce.

Protagonisti musicali della serata saranno la Corale Renzo Chinnici, nota per la sua raffinatezza vocale e sensibilità interpretativa, e il coro gospel Joy’s Chorus, che con la sua energia e profondità espressiva apporterà calore e vitalità allo spettacolo. Due realtà artistiche diverse ma perfettamente complementari, unite dalla volontà di trasmettere un messaggio autentico attraverso la musica.

L’evento, come ormai da tradizione, avrà inoltre una forte finalità solidale: sarà promossa una raccolta alimentare a favore dell’Associazione Sant’Agata, da anni impegnata nel sostegno alle famiglie in difficoltà. Un gesto concreto che rafforza il valore dell’iniziativa e ne incarna pienamente lo spirito. A impreziosire ulteriormente la serata saranno due ospiti d’eccezione: l’attore Giorgio Villa, che accompagnerà il pubblico con letture e interpretazioni cariche di emozione e la cantante Alessandra Alessi, la cui voce contribuirà a creare un’atmosfera calda e coinvolgente.

Con “La Luce nel Buio”, spiega il maestro Capizzi, la comunità è invitata a fermarsi, ascoltare e lasciarsi toccare dalla bellezza di un Natale che ritorna alle sue radici più luminose. Una serata di arte, riflessione e solidarietà che promette di emozionare e unire nel nome di un messaggio senza tempo.

Con l’occasione il pubblico potrà ritirare gratuitamente il classico calendario dell’Associazione Gesù Nazareno che accompagnerà anche con quattro splendide immagini in bianco e nero di Umberto Ruvolo tutto il 2026. L’evento è inserito nel cartellone delle manifestazioni patrocinate dal Comune di Caltanissetta nell’ambito del programma “Caltanissetta, città del Natale 2025”.