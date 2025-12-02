Caltanissetta. Al Liceo Scientifico “Volta” al via il “Progetto Scialla” promosso dal Rotary International

CALTANISSETTA. Venerdì 28 novembre ha avuto inizio la seconda annualità del “Progetto Scialla” promosso dal Rotary International – Distretto 2110 Sicilia-Malta – a cui ha aderito il Rotary Club Caltanissetta, presieduto per l’anno 2025/2026 dall’Ing. Ivana Guarneri. Il primo incontro si è svolto presso il Liceo Scientifico “A. Volta”, alla presenza – oltre che della Presidente del R.C. Caltanissetta – della Delegata Distrettuale del Progetto, Avvocato Delia Perricone, del Vicepresidente del R.C. Caltanissetta, dott. Renato Tedeschi e della dott.ssa Marcella Milia, referente del “Progetto Artigianato” per il Rotary Club Caltanissetta e Presidente della Commissione PHS Society.

Il progetto prende il nome dal film Scialla di Francesco Bruni. Il termine appartiene allo slang giovanile romano e significa “stai sereno”, “non ti arrabbiare”, “non mi stare addosso”. E’ un’espressione tipica con cui gli adolescenti si rivolgono agli adulti quando vengono richiamati a comportamenti più responsabili. Lo scopo del Progetto è quello di educare all’empatia e fornire ai giovani strumenti concreti per valutare le conseguenze giuridiche e sociali delle proprie azioni.

L’incontro inaugurale e introduttivo è stato dedicato alla presentazione delle attività e delle finalità del percorso progettuale che prevede un ciclo di incontri arricchiti dal contributo di professionisti ed esperti, rotariani e non. Durante la giornata è stato condiviso con gli studenti il valore del service e l’importanza di “essere uniti per fare del bene”. Il coinvolgimento del “Progetto Artigiano” è stato pensato per trasmettere un messaggio positivo e fondamentale per i giovani, coerentemente al contenuto del Progetto Scialla: l’importanza di offrire una reale possibilità di riscatto a ragazzi che si trovano ad affrontare le conseguenze giuridiche delle proprie azioni.

Gli incontri proseguiranno nel mese di gennaio al Liceo Scientifico “A. Volta” e all’Istituto di Istruzione Superiore “Galileo-Di Rocco”, grazie alla collaborazione dei dirigenti e referenti scolastici e alla sensibilità mostrata verso la tematica del disagio giovanile: rispettivamente il Dirigente Prof. Vito Parisi e la Prof.ssa Enza Nicosia per il Liceo Scientifico, la Dirigente Prof.ssa Loredana Schillaci e la Prof.ssa Tiziana Di Francesco per l’I.I.S.S. “Galilei-Di Rocco”.