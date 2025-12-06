Salute

Caltanissetta. Al centro polivalente “Michele Abbate” giornata di formazione sul cerimoniale

Redazione 1

Caltanissetta. Al centro polivalente “Michele Abbate” giornata di formazione sul cerimoniale

Sab, 06/12/2025 - 11:11

Condividi su:

CALTANISSETTA. Ieri, al Centro Polivalente “Michele Abbate” del Capoluogo, organizzata dalla locale Prefettura, si è svolta una giornata di formazione sul cerimoniale di Stato dal titolo “Il cerimoniale, normative e comportamenti nelle relazioni istituzionali”, curata dal Dr. Enrico Passaro, già Capo dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’iniziativa, rivolta al personale degli Uffici di Gabinetto e delle Segreterie dei Comuni e degli altri Enti presenti sul territorio provinciale, ha partecipato anche una rappresentanza di funzionari della Questura di Caltanissetta.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta