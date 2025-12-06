Caltanissetta. Al centro polivalente “Michele Abbate” giornata di formazione sul cerimoniale

CALTANISSETTA. Ieri, al Centro Polivalente “Michele Abbate” del Capoluogo, organizzata dalla locale Prefettura, si è svolta una giornata di formazione sul cerimoniale di Stato dal titolo “Il cerimoniale, normative e comportamenti nelle relazioni istituzionali”, curata dal Dr. Enrico Passaro, già Capo dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’iniziativa, rivolta al personale degli Uffici di Gabinetto e delle Segreterie dei Comuni e degli altri Enti presenti sul territorio provinciale, ha partecipato anche una rappresentanza di funzionari della Questura di Caltanissetta.