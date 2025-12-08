Caltanissetta. Ad Agrigento brilla l’Associazione Ornitologica Nissena: conquistati titoli regionali

CALTANISSETTA. Ai piedi della maestosa valle dei templi nei bellissimi spazi dello sport Village gli ornitologi amatoriali del sodalizio Nisseno, presieduto da Gaetano Campisi, hanno conseguito risultati esaltanti che li pone come accreditati outsider per il campionato italiano che tra qualche giorno si svolgerà a Parma.

La categoria che ha regalato il maggior numero di medaglie è stata la “colore” dove i Nisseni sono ormai egli specialisti. Concetto Geraci ha svettato con un esemplare di nero giallo brinato. Provinzano Luigi da Butera, conquista la medaglia d’oro con un agata pastello mosaico giallo.

Sciortino Giovanni da Aragona si afferma nella categoria nero rosso mosaico. Gaetano Campisi 1° classificato nella affollata categoria agata opale mosaico giallo. Ma anche altre categorie regalano soddisfazioni in particolare i canarini di “forma e posizione”, con Michele Lo Piano 3° classificato con un Hyrish Fancy brinato e Carmelo Cusenza 1° classificato con un ciuffato tedesco fondo bianco.

Infine ottima prestazione per Gaspare Filippazzo 1° classificato con un cardinalino del Venezuela.

Il presidente Campisi esprime soddisfazione: “come sempre i nostri soci si dimostrano dei veri specialisti nelle rispettive categorie. Il compito di un ornitologo amatoriale è quello di selezionare uccellini domestici allevati nel rispetto del benessere animale e delle normative sulla detenzione di avifauna protetta. Ma anche altre iniziative prettamente ludiche e divulgative che nei prossimi mesi ci vedranno impegnati con dei progetti al momento in fase embrionale.

Rimaniamo sempre disponibili per instaurare rapporti di collaborazione con enti, associazioni, scuole, o perché no anche attivisti per i diritti degli animali affinché sia chiaro che i nostri allevatori nulla hanno a che fare con chi pratica bracconaggio o altre attività illecite.”