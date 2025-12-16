Salute

Bernini apre a possibili modifiche per l’accesso a Medicina “ma non si torna a test d’ingresso”

AdnKronos

Bernini apre a possibili modifiche per l’accesso a Medicina “ma non si torna a test d’ingresso”

Mar, 16/12/2025 - 22:43

Condividi su:

(Adnkronos) – La proposta di istituire un tavolo di confronto sulla riforma delle procedure di accesso alla facoltà di Medicina e la disponibilità ad intervenire con modifiche già dal prossimo anno accademico: è la linea della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, esposta in un incontro con il Consiglio nazionale degli studenti universitari.  
Non si tornerà al test d'ingresso ma si potrebbe intervenire su altri aspetti, come ad esempio l'ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli.     
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta