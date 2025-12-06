Anticipo in “notturna” per Montedoro e Real Suttano. Il Delia tenta la fuga in 3^ Categoria, ma la Caterinese è in agguato

Nel campionato di Terza Categoria sfida in notturna tra Montedoro e Real Suttano. Il confronto, infatti, prenderà il via alle ore 19 nello stadio comunale montedorese e vedrà di fronte i padroni di casa che intendono conquistare una vittoria che gli consenta di rilanciarsi in classifica.

Di contro il Real Suttano è un complesso che si sta attestando in zona play off per cui è lecito attendersi una sfida ad alto impatto di gol ed emozioni in quel di Montedoro. Domenica 7 dicembre, invece, il programma della Terza Categoria prevede la disputa di altri 4 incontri. Di questi, tre si giocheranno alle 14,30 e solo il quarto è in programma alle 15.

Per quanto riguarda le gare con inizio alle 14,30 spicca quella del Bompensiere Family che affronta La Riesina. In questo caso, la squadra di Michelangelo Benvissuto punta a conquistare la sua prima vittoria in campionato anche per togliersi dall’ultimo posto in classifica.

Altro match che promette emozioni è quello tra il Campofranco e la capolista Delia. I padroni di casa in classifica hanno 7 punti e sono in decisa crescita. La capolista Delia, tuttavia, al momento sembra avere la classica marcia in più per cui c’è da aspettarsi un match elettrico tra due squadre che vogliono vincere e che ce la metteranno tutta per farlo.

Confronto altrettanto ricco di spunti, quello tra Tre Torri di Campobello di Licata e Caterinese. La compagine di mister Di Francisca, seconda in classifica, ha fin qui proposto una buona partenza in campionato, ma ora bisogna accelerare e questa sembra proprio l’occasione buona per farlo. Di contro gli agrigentini, rispetto alla passata stagione, sembrano in leggero calo e, anche loro, sono alla ricerca dell’impresa giusta in campionato, partita da non perdere.

Infine, derby del Vallone classico tra Acquaviva e Sutera, con le due squadre separate da appena un punto, ma anche da storiche rivalità in un derby che promette anche qui tanto in termini di spettacolo calcistico. Ecco la classifica del campionato di Terza categoria: Delia 13, Caterinese 11, Real Suttano 10, Acquaviva e Campofranco 7, Tre Torri e Sutera 6, Montedoro 4, La Riesina 3, Bompensiere 2.