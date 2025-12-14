Alunni di Villalba premiati al concorso “La tutela della salute: diritto inviolabile dell’Uomo”

VILLALBA – Un importante riconoscimento è stato conferito alle classi II A e III A della Scuola secondaria di 1° grado “G. Garibaldi” di Villalba in occasione della cerimonia di premiazione del 2° Concorso “La tutela della salute: diritto inviolabile dell’Uomo”, promosso dall’APS “Noi per la salute – Tina Anselmi” di Caltanissetta e dalla BCC “G. Toniolo e S. Michele” di San Cataldo. L’evento si è svolto giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 9:30 presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, alla presenza di autorità locali, rappresentanti del mondo scolastico e numerosi studenti provenienti dalle province di Agrigento, Enna e Caltanissetta. Le classi II A e III A si sono classificate al terzo posto (Sezione B – Alunni scuola secondaria di primo grado) grazie a un progetto originale e coinvolgente che ha saputo interpretare con sensibilità e consapevolezza il tema della salute come diritto fondamentale dell’essere umano. “Questo premio rappresenta il frutto di un lavoro corale, animato dall’entusiasmo e dalla profonda consapevolezza con cui i nostri studenti hanno saputo affrontare un tema di grande attualità e rilevanza sociale. Siamo fieri di aver contribuito a sensibilizzare i ragazzi su un diritto che riguarda tutti noi, ogni giorno”, hanno dichiarato le docenti Giuseppa Immordino e Maria Carmela Scozzari, referenti del progetto e accompagnatrici degli studenti nel capoluogo nisseno, insieme alla prof.ssa Florinda La Furia. Il concorso, intitolato alla memoria di Tina Anselmi, prima donna ministro della Repubblica Italiana e figura determinante nella creazione del Servizio Sanitario Nazionale, ha l’obiettivo di promuovere tra i giovani una cultura della salute fondata su conoscenza, responsabilità e partecipazione. Il D.S. dell’I.C. Vallelunga-Villalba-Marianopoli, prof. Salvatore Gioacchino Mastrosimone ha così commentato: “Tale risultato rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica e testimonia l’efficacia del percorso educativo della nostra Scuola. Si ringraziano gli alunni per la dedizione dimostrata e i docenti che li hanno accompagnati con professionalità e passione”. Per le classi premiate, la giornata si è conclusa con la consapevolezza che il loro messaggio ha lasciato un segno. Un’esperienza formativa che resterà impressa nella memoria e che rappresenta un esempio virtuoso di cittadinanza attiva.