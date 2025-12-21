Al Valentino Mazzola la Sancataladese cerca l’impresa e va a caccia di punti salvezza contro la capolista Savoia

E’ un match di quelli tosti, quello che domenica attende la Sancataldese al Valentino Mazzola. Arriva infatti la capolista Savoia, e i verdeamaranto devono provare a fermarla e a conquistare punti salvezza che potrebbero poi rivelarsi utili ai fini della permanenza in serie D.

Dunque, impegno parecchio delicato, quello che attende la Sancataldese che, per altro, è reduce da una sconfitta beffarda contro la Vigor Lamezia. Uno stop che ha riportato i verdeamaranto con 16 punti di nuovo in orbita playout.

La Sancataldese, tuttavia, nonostante la sconfitta, ha dimostrato carattere ma anche ha fatto capire di non essere inferiore a nessuno. Proprio per questo, se è vero che il Savoia è una corazzata che non fa paura, dall’altro è altrettanto vero che la Sancataldese è una squadra capace di tutto contro tutti e, per questo, è un complesso alquanto pericoloso per un Savoia che vuol mantenere la testa della classifica.

Ovviamente l’attesa è tanta in casa di una Sancataldese abituata a questi scontri contro le grandi nei quali riesce sempre a tirare fuori il meglio di sè. Sotto questo punto di vista l’attesa è per la coppia Castro – Romano, ma anche per i giovani verdeamaranto che puntano a stravolgere l’esito di un match il cui pronostico è dalla parte degli ospiti.

Tuttavia, il calcio è materia che di scientifico non ha tanto e che, invece, di imprevedibile ha sempre parecchio. E allora occhi al Valentino Mazzola perchè questo Sancataldese – Savoia, nonostante i 15 punti di differenza tra le due squadre, anche grazie al sostegno impareggiabile della tifoseria e del gruppo Neuropatico, potrebbe regalare qualche gran bella impresa verdeamaranto.