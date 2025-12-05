Ad Enna per ripartire: la Nissa con Ciccio Di Gaetano in panchina per tornare a correre in campionato

Dopo una settimana di timori, critiche spietate, annunci, comunicati, conferenze stampa, nuovi volti, nuovi profili tecnici e dirigenziali, la Nissa, finalmente, torna in campo. E lo fa con una consapevolezza: quella di non avere in alcun modo smobilitato rispetto al progetto iniziale concepito dalla dirigenza per la stagione 2025/2026, ma di averlo semplicemente rimodulato.

Un nuovo tecnico, Ciccio Di Gaetano, un amministratore unico, Antonio Marrone, niente presidenti e vice presidenti le cui figure comunque restano centrali nella proprietà della Nissa, ma anche l’arrivo di Alagna, attaccante di qualità, che è destinato a prendere il posto di Diaz. Insomma, un nuovo assetto che investe non solo il piano societario, ma anche quello della guida tecnica e della rosa di prima squadra.

L’obiettivo, manco a dirlo, è uno solo: ripartire, e farlo prima possibile, anche perchè questo è un campionato equilibrato, ma se si perde contatto per un paio di partite, si rischia di finire ai margini. Tradotto in termini pratici, ad Enna la Nissa deve fare risultato, e lo deve fare, possibilmente, anche proponendo più ritmo e gioco di quanto non ne proponesse la squadra di mister Di Napoli.

A Ciccio Di Gaetano il compito di dare alla Nissa nuova verve in termini di identità di gioco e di entusiasmo. Compito non facile, ma che non appare nemmeno difficile, specie se, come sa ben fare, il tecnico palermitano della Nissa farà leva sulla sua personalità e suo suo proverbiale carattere per entrare nella testa e nel cuore dei suoi giocatori.

In questa fase si dovrà agire più di psicologia che di tecnica e tattica, di entusiasmo e passione più che di partita come tutte le altre; bisognerà fare capire ai giocatori che, d’ora in avanti, nessuna partita potrà essere come le altre e che tutte vanno prese e considerate in maniera attenta e senza distrazioni di sorta.

Un compito, questo, che un tecnico navigato come Di Gaetano sa svolgere. Il neo allenatore della Nissa è certamente favorito in questo dalla sua conoscenza a360 gradi di tutto l’ambiente Nissa, di ogni sua sfumatura e di ogni suo aspetto. E questo, certamente, appare destinato a favorirlo.

Ad Enna comunque la Nissa è chiamata a riscattare la sconfitta di domenica scorsa con l’Acireale. Una reazione dovrà esserci anche perchè il campionato propone ancora tante partite e non può dirsi certo quasi concluso. Con 4 punti di distacco dalla prima e un Igea Virtus – Savoia che si presta a qualsiasi risultato, una vittoria ad Enna potrebbe consentire alla Nissa, in caso di pareggio nel big match tra Igea e Savoia, di dimezzare lo svantaggio in classifica e di risalire per l’ennesima volta in classifica.

La dirigenza non molla, Di Gaetano non è uno abituato a mollare. Ora si attendono novità dalla squadra: questa Nissa ha dimostrato nel suo Dna calcistico di possedere il dono di riprendersi alla grande anche dalle sconfitte più dolorose. E allora sotto con questa sfida al Gaeta contro un Enna che, a sua volta, in queste ore sta in parte rinnovando la propria rosa e che affronterà una Nissa che, invece, la sua rosa l’ha rinnovata solo in attacco.

Anche questo potrebbe essere un fattore in una sfida difficile ma nella quale fare risultato, come direbbero gli inglesi, non è certo una “mission impossible”. Alla Nissa la dirigenza ha dimostrato di esserci, la guida tecnica pure, i tifosi pure. Ora si attende solo la risposta che arriverà dal campo da parte della squadra: la Nissa, se c’è, batta un colpo ad Enna, e lo faccia ora prima che rischi di compromettere una classifica al momento ancora recuperabile.