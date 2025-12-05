A Scordia l’Atletico Nissa cerca la vittoria in “prima serata”; scontro salvezza tra Terranova e PhilBordon

Nel girone F del campionato di Seconda categoria, c’è attesa per il confronto che domenica vedrà la vice capolista Atletico Nissa affrontare fuori casa la Scordiense (ore 17,30) in un confronto importante per confermare quanto di buono fatto vedere finora dalla squadra di Giacomo Serafini in campionato.

I nisseni del presidente Salvatore Messina, unici ad essere ancora imbattuti in campionato, sono attualmente secondi con 21 punti ad appena 3 lunghezze dalla capolista Lagoreal che, per altro, hanno sconfitto 3-0. Dunque, la partita di questo turno assume un’importanza e un valore notevoli per il progetto che si sta portando avanti.

Un progetto che ha la sua guida in panchina di Giacomo Serafini e che si sta rivelando in grande crescita. Merito di un mix di giovani e di giocatori esperti che stanno dando tutti il massimo. Ecco perché c’è entusiasmo e partecipazione attorno al progetto Atletico Nissa. La partita inizierà nel pomeriggio e di concluderà con l’ausilio dei fari.

Sempre domenica, ma alle 15, il Terranova Gela affronterà in casa il PhilBordon in una gara, anche questa, di fondamentale importanza in chiave salvezza. Un successo dei gelesi, infatti, potrebbe pesare non poco in un campionato nel quale, al momento, il Terranova è ultimo a -1 alla pari con il Raddusa.