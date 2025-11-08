Veneto, Zaia lancia la sua campagna elettorale social con un leoncino creato dall’AI

(Adnkronos) – È partita oggi alle ore 12 esatte, con la pubblicazione sui canali social ufficiali del presidente veneto, la campagna “Dopo Zaia scrivi Zaia” realizzata per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi. A guidare il racconto sarà Leoncino, mascotte creata con l’intelligenza artificiale, che accompagnerà Luca Zaia in sette puntate, una per ogni provincia del Veneto. La prima, pubblicata oggi, è dedicata a Venezia. "È un viaggio fatto di emozioni, bellezza, identità – dice Zaia all'AdnKronos – Questa storia non finisce qui, c’è ancora tanto da fare, da difendere, da costruire insieme, passo dopo passo, provincia dopo provincia". Soddisfatto per il boom di visualizzazioni raggiunte in meno di un'ora dal lancio, Zaia spiega che "questo è un nuovo modo di fare comunicazione, è una mia idea che ho portato avanti, un altro modo di gettare il cuore oltre l'ostacolo". Il format, che unisce comunicazione innovativa e promozione del territorio, racconta con un linguaggio diretto, creativo e autentico l’identità veneta, in tutte le sue realtà. "Ce ne saranno tanti altri", fa sapere Zaia. Di certo per ora si sa che la puntata sulle province venete attraversate dallo Zaia avatar sarà pubblicata ogni due giorni sui suoi canali social, poi si vedrà.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)