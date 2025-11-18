Salute

Turista statunitense cade dalle scale di un B&B e muore

Redazione 1

Turista statunitense cade dalle scale di un B&B e muore

Mar, 18/11/2025 - 22:46

Condividi su:

 Un turista statunitense di circa 70 anni è morto questa sera dopo essere precipitato dal quarto piano nella tromba delle scale del B&B in cui soggiornava. La tragedia è avvenuta intorno alle 20 in via Caffaro. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Verde Genovese, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sull’accaduto indagano i carabinieri. Al momento non è chiaro se si tratti di un incidente, di un gesto volontario o di altre circostanze: tutte le ipotesi restano aperte. Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che l’uomo abbia perso l’equilibrio poco dopo essere uscito dalla sua stanza. (Adnkronos)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta