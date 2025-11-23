Terza Categoria. Vincono Caterinese e Real Suttano; solo pari per il Delia

Nel campionato di Terza Categoria finisce 1-1 il big match tra la capolista Delia e l’Acquaviva. Al gol deliano di Nicotra ha replicato dopo 4 minuti, al 26′ Scalia per l’1-1 finale. In questo modo il Delia è stato superato, almeno momentaneamente, in classifica dalla Caterinese che ha battuto 2-1 il Montedoro. Le reti dei caterinesi sono state realizzate da Morello e Mammolito nel contesto di un match parecchio intenso e combattuto dalle due squadre sino alla fine.

Gran bella vittoria per il Real Suttano che ha piegato 3-2 un irriducibile Bompensiere Family con le reti di Insinna, Cusimano e Sabatino, mentre per i bompensierini sono andati a segno Mistretta e Caci.

Impresa del Tre Torri che ha espugnato il campo del Sutera battendolo 0-1. Gli agrigentini hanno messo in mostra carattere e personalità in un confronto alquanto duro e intenso che tuttavia non è stato recuperato dai padroni di casa. Infine, vittoria esterna del Calcio Club Campofranco che ha sconfitto 1-3 fuori casa La Riesina. Padroni di casa in gol con Giordano, ma Campofranco in grado di imporsi con i gol di Tona, Ficarra e Adamo.

Questa la classifica del campionato di Terza Categoria: Caterinese 11, Delia e Real Suttano 10, Campofranco 7, Tre Torri e Sutera 6, Montedoro e Acquaviva 4, La Riesina 3, Bompensiere Family 2.