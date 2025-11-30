Terza Categoria recuperi. Il Delia supera 1-0 con la rete di Varco e vola in testa; vince l’Acquaviva 1-0

Nei due recuperi del campionato di Terza Categoria si sono entrambe concluse con analogo risultato di 1-0 sia la prima che la seconda sfida.

Nella prima il Delia (nella foto) ha superato 1-0 con gol di Varco il Montedoro ed è balzato nuovamente in testa alla classifica con 13 punti nel contesto di una stagione che la sta vedendo ordinaria esecutrice. Sconfitta anche per il Tre Torri di Campobello di Licata che ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte all’Acquaviva che è rimasta imbattuta in campionato.

Dopo i due recuperi, questa la classifica del campionato di Terza Categoria: Delia 13, Caterinese 11, Real Suttano 10, Acquaviva e Calcio Campofranco 7, Tre Torri Campobello e Sutera 6, Montedoro 4, La Polisportiva Riesina 3, Bompensiere Family 2.