Terza Categoria. Nel turno di sosta domenica si giocano 2 recuperi: Delia – Montedoro e Acquaviva – Tre Torri

Nel campionato di Terza Categoria, domenica con turno di riposo. Tuttavia, la pausa sarà solo per quelle squadre che non hanno da recuperare incontri.

Nel girone di campionato di Terza Categoria ce ne sono quattro: Delia (nella foto), Montedoro, Acquaviva e Tre Torri Campobello. Per loro, dunque, niente sosta di campionato, ma impegno domenicale per rimettersi in linea con le altre squadre del girone di campionato. Il Delia, qualora riuscisse ad avere la meglio sul Montedoro, balzerebbe in testa al campionato.

Le due sfide della 3ª giornata, sospese il 9 novembre scorso a causa del maltempo che si giocheranno domenica 30 novembre sono:

alle ore 10 Delia -Montedoro, mentre alle ore 15 si disputerà il match Acquaviva – Tre Torri Campobello. Questa la classifica attuale del campionato di Terza Categoria: Caterinese 11, Delia e Real Suttano 10, Calcio Club Campofranco 7, Sutera e Tre Torri Campobello 6, Montedoro e Acquaviva 4, La Riesina 3, Bompensiere Family 2.