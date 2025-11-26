Telecontact, Tesauro alla III Commissione ARS: “Servono garanzie certe su lavoro e sede a Caltanissetta”

La vicenda Telecontact è ormai una priorità istituzionale per Caltanissetta. Dopo giorni di confronto, tavoli tecnici e mobilitazioni, il tema è approdato nelle sedi decisionali regionali e nazionali. Il sindaco Walter Tesauro ha partecipato all’audizione in III Commissione all’Assemblea Regionale Siciliana ribadendo la centralità del lavoro e del presidio produttivo per il territorio. Quella che segue è la nota con cui il primo cittadino fa il punto sugli sviluppi più recenti della vertenza.

Il Sindaco di Caltanissetta e Presidente del Libero Consorzio, Walter Tesauro, è stato ascoltato ieri a Palermo dalla III Commissione Attività Produttive dell’Assemblea Regionale Siciliana, presieduta dall’on. Gaspare Vitrano, per affrontare la delicata questione della fusione tra Telecontact Center S.p.A. e DNA S.r.l., con particolare attenzione alle ricadute per i lavoratori della sede nissena.

Tesauro ha ringraziato il presidente della Commissione per l’attenzione dedicata a una tematica che coinvolge centinaia di lavoratori e rappresenta un nodo importante per l’equilibrio economico-sociale della città.

All’audizione erano presenti anche la dott.ssa Laura Abbate, amministratrice delegata di Telecontact Center S.p.A., la dott.ssa Francesca D’Ottavio, responsabile delle relazioni istituzionali di TIM, e le sigle sindacali, intervenute a tutela dei lavoratori.

Il sindaco ha ribadito la posizione dell’Amministrazione: la tutela dei posti di lavoro e il mantenimento della sede Telecontact a Caltanissetta sono due garanzie imprescindibili, che devono procedere insieme. Una visione condivisa da tutti i gruppi parlamentari e da tutti i componenti della Commissione, in un clima di convergenza istituzionale trasversale.

Tesauro ha chiesto ai rappresentanti aziendali se tali garanzie siano previste nel piano industriale, evidenziando la necessità di ottenere risposte chiare e formalizzabili. Le aziende hanno dichiarato l’intenzione di mantenere sia i posti di lavoro che la sede, ma è stata sottolineata l’esigenza di massima trasparenza sul reale contenuto dell’operazione.

Nel corso dell’audizione è stata evidenziata la necessità di una azione forte e coordinata del Governo regionale, guidato dal presidente Renato Schifani, anche alla luce delle interlocuzioni già avviate con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nell’ambito del tavolo nazionale sulla vertenza.

Il primo cittadino ha inoltre ringraziato l’on. Michele Mancuso, sottolineando come non abbia mai fatto mancare il proprio sostegno alla vicenda Telecontact, condividendo la linea del sindaco e sostenendo costantemente la causa dei lavoratori nelle sedi istituzionali.

«Siamo davanti a una vertenza che riguarda il futuro di centinaia di famiglie nissene – dichiara il sindaco Walter Tesauro – abbiamo ribadito la richiesta di garanzie certe sui posti di lavoro e sulla permanenza della sede Telecontact a Caltanissetta. Le rassicurazioni ascoltate oggi devono tradursi in impegni chiari e verificabili, perché Caltanissetta ha diritto alla massima trasparenza».

«Continueremo a seguire da vicino l’evolversi della vicenda, mantenendo un confronto costante con Regione, Governo nazionale, aziende e rappresentanze dei lavoratori, affinché Caltanissetta non venga penalizzata da decisioni prese altrove» – conclude il primo cittadino.