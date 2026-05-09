Caltanissetta, Giuseppe Calabrò lascia l’Agenzia delle Entrate dopo dieci anni alla direzione

Si conclude dopo circa dieci anni l’esperienza del direttore Giuseppe Calabrò alla guida dell’Ufficio Territoriale di Caltanissetta dell’Agenzia delle Entrate. Il dirigente lascerà infatti l’incarico per assumere un nuovo ruolo in un’altra sede, chiudendo una lunga fase amministrativa caratterizzata da importanti cambiamenti organizzativi e gestionali.

Nel corso del suo mandato, l’ufficio territoriale ha affrontato una profonda trasformazione, attraversando anni particolarmente complessi segnati prima dall’emergenza pandemica e successivamente dai processi di digitalizzazione dei servizi e di semplificazione burocratica.

Sotto la guida di Calabrò, l’ufficio ha progressivamente sviluppato un modello orientato a un rapporto più diretto e attento con il contribuente, con particolare sensibilità verso le persone più fragili e verso quanti necessitano di supporto nell’adempimento degli obblighi fiscali.

Un aspetto che ha caratterizzato la sua direzione è stato anche il rapporto costruito con il territorio e con le categorie professionali. Sin dal suo insediamento, infatti, il direttore Giuseppe Calabrò ha instaurato un clima di collaborazione con gli ordini professionali presenti nel territorio provinciale, in particolare con commercialisti e consulenti del lavoro, mantenendo negli anni rapporti improntati alla cordialità istituzionale e alla reciproca collaborazione.

A raccogliere il testimone della direzione dell’ufficio territoriale sarà la dottoressa Alessia Tripi, chiamata a guidare la struttura nissena nella prosecuzione delle attività amministrative e dei servizi rivolti all’utenza.