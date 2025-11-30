Serie D. Una Sancataldese sontuosa passa fuori casa 1-3 con la Gelbison: in gol Di Mino, Castro e Romano

Vittoria esterna di importanza capitale per la Sancataldese che, battendo 1-3 fuori casa la Gelbison, ha fatto un importante passo avanti in classifica uscendo dalla zona playout. Una gara che in casa Sancataldese è stata salutata come quella della svolta nella quale la squadra ha messo in campo non solo cuore e carattere, ma anche personalità e tanta organizzazione di gioco.

Vittoria meritata per una Sancataldese che ha gettato le basi del suo successo a cavallo tra il 38’ e il 42’ del primo tempo. In questi quattro minuti prima Di Mino e poi Castro (davvero notevole la sua prestazione), hanno messo a segno un uno – due terrificante che ha messo letteralmente ko i padroni di casa che, fino a quel momento, avevano proposto buone trame di gioco in attacco.

Nella ripresa subito Gelbison protagonista con Gorzelewski e gara riaperta, ma nel finale ci ha pensato Romano a segnare la terza rete dei verdeamaranto che, in tal modo si sono aggiudicati un confronto davvero importante per le sorti del loro campionato. Ottimo l’inserimento a centrocampo di un Baglione che ha saputo, da subito, proporsi con quantità e qualità in mezzo al campo.

Il tutto nel contesto di un match che ha visto la presenza del Commando Neuropatico che ha dato sostegno alla squadra dall’inizio alla fine sempre con grandissima passione ed entusiasmo. Al termine del match la stessa dirigenza della Sancataldese ha ringraziato quella della Gelbison per la bella accoglienza riservatale. E ora il match contro il Ragusa: se la Sancataldese riuscirà a ripetersi anche contro gli iblei, la classifica potrebbe assestarsi e potrebbe consentire ai verdeamaranto di mister Vanzetto di esprimere il loro potenziale in un campionato lungo ed equilibrato come quello che sta esprimendo il girone I di serie D.