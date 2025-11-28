Serie D. Ultim’ora di mercato: definito dalla Sancataldese l’accordo con Sandro Baglione

Ultim’ora di mercato in casa Sancataldese. La società verdeamaranto, alla vigilia della delicata sfida esterna contro la Gelbison, ha annunciato di aver definito l’accordo che ha permesso di riportare in maglia verdeamaranto Sandro Baglione.

Centrocampista classe 1992, originario di Atina (Frosinone), Baglione aveva già giocato con la Sancataldese facendosi apprezzare parecchio per la sua duttilità tattica e per la sua tecnica che, associata alla sua grande esperienza, ne ha sempre fatto un giocatore di indiscussa qualità e valore.

Baglione aveva giocato con la Sancataldese nella stagione 2022/2023, ora ecco il suo ritorno alla corte di mister Vanzetto. Per la Sancataldese un importante rinforzo, voluto fortemente dalla società per opera del DS Meli.

In precedenza la Sancataldese ha rescisso, con decisione consensuale, il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Emiliano Dalloro. Inoltre ha anche annunciato l’arrivo del terzino sinistro, classe 2001,Daniele Mariani. Proveniente dalla Vibonese. Nato a Napoli, Mariani ha già accumulato un bagaglio di esperienze tra serie C e serie D e con una esperienza all’estero. Giocatore di personalità e continuità di rendimento, forte nell’uno contro uno, in possesso di un buon piede sinistro e abile nei cambi di gioco. La sua capacità di sovrapporsi con i tempi giusti e di creare superiorità numerica sulle fasce lo rende un’arma importante in fase di costruzione offensiva.