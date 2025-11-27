Serie D. Nuovo colpo di mercato alla Nissa: preso l’esperto centrocampista Alessandro Provenzano

Nuovo colpo di mercato in casa Nissa. La società del presidente Luca Giovannone ha annunciato l’arrivo di Alessandro Provenzano, centrocampista classe 1991, che la scorsa stagione ha militato nelle fila della Clodiense (Serie D).

Si tratta di un innesto di valore, che per altro arriva all’indomani della vittoria esterna della Nissa sul campo dell’Athletic Palermo che ha rilanciato le azioni dei biancoscudati ora secondi in classifica ad un solo punto dalla capolista Savoia.

Il neo acquisto della Nissa vanta una grande esperienza in diversi club di Serie C e Serie D nei quali ha vestito le maglie di club come Catania, Pisa, Taranto, Sicula Leonzio e Nocerina. Duttile, ma anche dotato di visione di gioco e personalità, Provenzano è il classico centrocampista in grado di proporsi con la sua leadership e il suo carisma dentro e fuori campo.