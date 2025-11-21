Serie D. La Sancataldese prova a rialzarsi, ma per farlo va domata la Vibonese al “Valentino Mazzola”

La parola d’ordine in casa Sancataldese è rialzarsi prima possibile dopo la sconfitta patita domenica scorsa nel derby con la Nissa. Un imperativo che, tuttavia, deve fare i conti con un avversaria come la Vibonese che non è esattamente il complesso ideale per un buon rialzarsi.

I calabri occupano attualmente il 6° posto in classifica, e sono complesso di tutto rispetto che non può certo essere sottovalutato da una Sancataldese che, contro la Nissa, ha evidenziato vizi e virtù di una squadra costruita per salvarsi che comunque non va mai presa sottogamba.

Conoscendo l’indomito spirito verdeamaranto, c’è da giurarci che la Sancataldese domenica renderà la vita parecchio difficile all’avversaria calabrese. Se infatti la Vibonese dovesse ritenere di poter facilmente fare risultato al “Valentino Mazzola” potrebbe commettere in errore davvero fatale.

L’impressione è che i verdeamaranto abbiano carattere, forza e determinazione per rialzarsi e che ci proveranno in tutti i modi. In questo il fattore campo potrà avere il suo peso, ma senza dimenticare che i calabri hanno dimostrato, anche quando hanno giocato contro la Nissa al “Tomaselli”, di essere un complesso solido e sempre sul pezzo.

Insomma, un match che, sulla carta, appare equilibrato nonostante la classifica sia più dalla parte della Vibonese che da quella della Sancataldese. Il resto, come al solito, sarà il campo a fornirlo con le prestazioni e con l’applicazione dei 22 in campo. (Foto Sancataldese Calcio Official – Vincenzo Bonelli)