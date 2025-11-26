Serie D. La Nissa rimonta 1-2 l’Athletic Palermo e agguanta il 2° posto in classifica: Rotulo la pareggia, un autogol per il sorpasso

La Nissa, con una prestazione di carattere, ha superato fuori casa 1-2 l’Athletic Palermo, una tra le squadre attualmente più in forma in questa fase della stagione. Lo ha fatto con personalità, con pazienza, senza mai perdere il filo di una partita difficile, impegnativa e senza mai un attimo di tregua.

Lo ha fatto con una prova che è stata un misto di orgoglio, forza, voglia di riscatto e generosità, in una di quelle partite che sfuggono a qualsiasi tentativo di pronostico e che, proprio per questo, sono in grado di offrire emozioni e colpi di scena in ogni momento.

Una vittoria che vale, e anche tantissimo in quanto ha permesso alla Nissa di agguantare il secondo posto in classifica in condivisione con l’Igea Virtus, andandosi a collocare ad un solo punto dalla capolista Savoia che, di punti, in questo momento ne ha 25.

La Nissa non ha mollato, ha tenuto, non ha mai dato l’impressione di alzare bandiera bianca. Nemmeno quando nei primi minuti di gioco l’Athletic Palermo ha espresso la sua cifra di gioco forse più alta con fraseggi di prima, palla a terra, con azioni ficcanti e mai banali. Il match del Velodromo , quello è ripreso dal 18′ minuto quando la gara il 9 novembre scorso era stata interrotta per pioggia.

Dopo 5 minuti palermitani, che nella fase di riscaldamento avevano perso il loro bomber Micoli, subito in gol con Bongiovanni. Un tiro dai 25 metri che non ha lasciato scampo a Castelnuovo che, pure, s’è allungato quanto più possibile per impedire che il pallone calciato dal giocatore avversario finisse nell’angolino della sua porta.

Per un momento la Nissa, di fronte a quel vantaggio improvviso quanto imprevisto e immediato, è sembrata come un pugile stonato da un terribile gancio avversario, ma poi, subito dopo, ha cominciato ad alzare i giri del suo motore, e lo ha fatto con umiltà, carattere, forza di volontà, senza strafare, senza eccedere, senza esagerare. Gli avversari ci hanno provato ancora con Zalazar su punizione, ma stavolta Castelnuovo ha mandato il pallone in calcio d’angolo.

La Nissa ha raccolto il pari al minuto 38, quando Rotulo di testa ha depositato il pallone alle spalle del portiere avversario. Un gol frutto di un’azione corale nella quale ognuno ci ha messo di suo, da Kragl autore del cross in area a Palermo che non ha esitato a tirare, con la palla rimpallata dalla difesa di casa che è finita a Rotulo che, di testa, l’ha addomesticata in rete.

Nel finale di primo tempo, reazione violenta dei palermitani con due occasioni, a dimostrazione che l’avversario della Nissa era di quelli tosti e determinati, ma la squadra di Lello Di Napoli non ha mollato la presa raccogliendo al 57′ il frutto della sua voglia di vincere con un autogol di Sanchez su punizione tagliatissima di Kragl che il difensore ha deviato alle spalle del suo portiere.

I padroni di casa negli ultimi 20 minuti hanno tentato il tutto per tutto, ma la Nissa vista al Velodromo ha dimostrato di avere un’anima, ma anche una gran personalità e carattere. Una vittoria che ha permesso di riscattare la sconfitta subita domenica scorsa contro il Gela, ma soprattutto che ha consentito alla Nissa di riportarsi al secondo posto in classifica. E domenica prossima al “Tomaselli” c’è la sfida contro l’Acireale per una nuova impresa e una nuova pagina da scrivere in questo campionato imprevedibile, equilibrato e dalle mille emozioni.