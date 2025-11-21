Serie D. La Nissa punta a vincere al “Presti” con il Gela per conquistare il 2° derby provinciale in una settimana

Nuovo derby per la Nissa che, dopo aver affrontato e battuto al “Tomaselli” la Sancataldese domenica scorsa, si appresta a sfidare il Gela domenica 23 novembre in un “Vincenzo Presti” che non potrà vedere la partecipazione della tifoseria biancoscudata causa il divieto imposto di vendita dei biglietti per i residenti a Caltanissetta.

La partita si giocherà alle 17 per consentire una maggiore partecipazione di pubblico. E sarà un test importante per la Nissa del presidente Luca Giovannone. Non solo perchè è fondamentale per la squadra di Lello Di Napoli trovare continuità di numeri e risultati, ma anche per provare a dare un messaggio forte al campionato.

Per fare tutto questo, la Nissa ha bisogno di vincere domenica a Gela in un match che non si annuncia facile. La squadra, oggi allenata da Misiti, aveva iniziato molto bene il campionato, ma poi ha subito 4 sconfitte di fila, per poi proporre un’alternanza di vittorie e sconfitte, con l’ultima gara giocata in trasferta che l’ha vista vincere 1-4 sul campo del Paternò.

In tutto questo vortice di risultati positivi e negativi, il Gela ha accumulato 16 punti contro gli attuali 21 della Nissa ed è sicuramente un avversario che la stessa compagine biancoscudata non può permettersi di sottovalutare. I gelesi hanno qualità in attacco e anche a centrocampo, ma soprattutto sono una squadra ancora alla ricerca di una propria dimensione. Senza contare che un eventuale successo contro la Nissa rilancerebbe le ambizioni di tutto l’ambiente.

Insomma, se contro la Sancataldese c’era da sfatare un tabù che vedeva la Nissa non vincente contro i verdeamaranto, invece stavolta la Nissa dovrà provare a compiere quel passo in più in classifica che, fin qui, non c’è stato. Non importa come, se con un gioco spettacolare o in maniera sofferta, con un risultato largo o di stretta misura: l’importante, anche stavolta, è vincere per salire in classifica, vincere per salire verso un sogno che permetta a tutto l’ambiente calcistico nisseno di attestarsi in una nuova dimensione di lancio verso la possibile promozione in Lega Pro.

Inutile girarci intorno: per tornare tra i professionisti bisogna vincere più possibile. La Nissa ha giocatori, pubblico, organizzazione societaria e tecnica. Bisogna pertanto entrare nell’ottica di vincere anche quando non si gioca al massimo o al meglio, anche quando si meriterebbe di perdere o di pareggiare. Ma per fare questo la Nissa ha bisogno, proprio in questa fase del campionato, di ingranare la marcia giusta. Domenica 23 novembre inizia per i biancoscudati un trittico settimanale niente male con Gela e Athletic Palermo fuori casa econ Acireale in casa domenica prossima.

E’ il momento di abbandonare ogni paura, ogni tentennamento, e di cominciare a macinare partite e punti. E’ il momento di fare la differenza. Ovvio che, a parole, tutto appare facile, ma la verità è che questa Nissa le potenzialità ce le ha, e negarle sarebbe un delitto. Sarebbe delittuoso sprecare tutti i sacrifici economici che la gestione Giovannone ha fatto in questa stagione. La rosa della Nissa è forse la sola e unica tra quelle delle altre squadre del girone I che potrebbe anche non richiedere alcun nuovo innesto, e il motivo è dato da un numero di titolari che in questa squadra non può essere considerato di 11 o 15, perchè gente come Cittadino, Marino, Creuso, De Felice e lo stesso Ciprio, tanto per fare alcuni nomi, sarebbero titolarissimi in altre società!

Dunque, derby con il Gela per iniziare, poi nuova sfida all’Athletic Palermo e infine match fondamentale al “Tomaselli” con l’Acireale domenica prossima: è in questo trittico che la Nissa deve far emergere il suo vero volto! E non importa dire che con il Gela sarà impegnativa, a Palermo pure e al “Tomaselli” idem. Il campionato ha dimostrato che c’è equilibrio e che, per vincere, bisogna spesso ricorrere anche all’episodio. Questa Nissa oggi ha qualcosa in più rispetto alle avversarie: è arrivato il momento di tirarlo fuori. A iniziare da questa domenica, dalla sfida del “Presti” con il Gela.