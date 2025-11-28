Serie D. La Nissa cerca di dare continuità al suo campionato: dopo la vittoria sull’Athletic, vuole fare il bis

E’ un turno di campionato, quello che vedrà la Nissa affrontare in casa l’Acireale, parecchio importante per la squadra del presidente Luca Giovannone. Dopo la vittoria di Palermo con l’Athletic la Nissa è infatti chiamata ad esprimere quella continuità necessaria per consentirle di mantenersi stabilmente nelle zone altissime della classifica.

Ecco perchè c’è tanta attesa per questa sfida che vedrà i biancoscudati di Lello Di Napoli affrontare i granata acesi. Questi ultimi, rispetto alla Nissa, hanno meno punti in classifica (13), ma questo non deve trarre in inganno, in quanto l’Acireale s’è dimostrato in grado di impensierire anche avversarie con una classifica migliore della sua.

Dunque, occhio a questo Acireale contro il quale la Nissa dovrà far leva sulla sua coesione ma anche sulla voglia di proseguire lungo la linea tracciata mercoledì scorso a Palermo nella sfida vincente con l’Athletic. Sarà fondamentale sbagliare poco, non andare tanto per il sottile, ma soprattutto rendersi conto che ci sarà da soffrire in quanto la compagine acese non è nè una squadra materasso nè tantomeno una compagine arrendevole.

Insomma ci vorrà una Nissa attenta e concentrata, ma anche consapevole del fatto che, dopo tre passi falsi e alcuni mezzi passi falsi, non può più permettersi di perdere altro terreno. Anche perchè nel frattempo la società s’è fatta trovare preparata in fase di calciomercato piazzando un colpo di quelli importanti come l’arrivo del centrocampista classe ’91 Alessandro Provenzano.

Una sfida tutta da vivere e da godere non solo per il pubblico di casa che sarà presente, ma anche per quello acese che, invece, non potrà assistere al match del “Tomaselli” dopo il divieto imposto alla Nissa di vendere biglietti della partita ai residenti in provincia di Catania. Per il pubblico di casa, comunque, sarà una sfida di quelle che non si possono nè perdere nè tantomeno pareggiare. Ci vuole una vittoria, occorre la vittoria, ci vuole carattere e spirito indomito per battere un Acireale destinato a presentarsi al “Tomaselli” con le giuste prerogative per provare a fare male alla Nissa. Arbitrerà Nissa – Acireale Matteo Cavacini di Lanciano, coadiuvato dai collaboratori di linea Andrea Gentilezza di Civitavecchia e Matteo D’Orazio di Teramo.