Serie D. Il derby Gela – Nissa domenica 23 novembre alle 17: trasferta vietata ai tifosi residenti a Caltanissetta

E’ ufficiale: la gara di campionato tra il Gela e la Nissa si disputerà alle ore 17 di domenica 23 novembre nello stadio “Vincenzo Presti” di Gela.

La partita non sarà visibile in presenza dai tifosi della Nissa in quanto è stato disposto il divieto di trasferta per i residenti del comune di Caltanissetta. Pertanto, l’atteso derby provinciale tra Gela e Nissa non potrà vedere sugli spalti la presenza dei tifosi della Nissa.

E’ stato comunque comunicato che sarà possibile seguire lo stesso la partita in diretta streaming su https://youtube.com/@novatvitalia . (Foto Claudio Vicari – Nissa fc)