Sequestrati dai Carabinieri del Ros 80mila euro in contanti a Cuffaro

Ottantamila euro in contanti sono stati sequestrati dai carabinieri del Ros in due abitazioni di proprietà dell’ex segretario della Democrazia cristiana, Salvatore Cuffaro, indagato dalla procura di Palermo per associazione a delinquere, turbata libertà degli incanti e corruzione.

Il denaro è stato trovato nell’abitazione di Palermo e nella tenuta agricola di San Michele di Ganzaria, nel Catanese.

Gli avvocati di Cuffaro, Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano precisano che, “fatta eccezione per l’importo di circa 30.000 relativo alla vendita di prodotti agricoli regolarmente fatturati, la parte restante attiene a banconote oltremodo datate, usurate e inutilizzabili. Si tratta di somme – concludono – che non hanno alcuna pertinenza con i fatti oggetto di contestazione”. (Dire)