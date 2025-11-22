Seconda Categoria l’impresa. L’Atletico Nissa batte 3-0 la capolista Lagoreal: apre Princiotta, la chiude Balbo

Impresa autentica, quella compiuta al “Tomaselli” dall’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina contro l’imbattuta capolista Lagoreal Enna. La compagine ennese, che fin qui aveva sempre vinto tutti e 7 gli incontri disputati, ha perso 3-0 con l’Atletico Nissa in un match vibrante nel quale i padroni di casa sono riusciti a rendersi protagonisti di un match memorabile.

Nella prima frazione di gioco è stato Princiotta a realizzare la rete del vantaggio nisseno. Un gol che ha messo le ali ad un Atletico Nissa che, nella ripresa, ha messo il turbo. Il giovanissimo bomber nisseno Simone Balbo ha infatti dapprima raddoppiato e poi calato il tris sul tappeto verde del “Tomaselli” decretando la netta quanto meritata vittoria finale della squadra di Giacomo Serafini.

Al termine del match la grande gioia è esplosa negli spogliatoi di un Atletico che, per una volta, s’è preso la ribalta calcistica cittadina con una vittoria di quelle indimenticabili. Ora la squadra del presidente Messina è seconda in classifica con 18 punti, a sole 3 lunghezze dalla capolista Lagoreal che dopo aver vinto 7 volte incassando appena 2 gol, nel match del Tomaselli, oltre a perdere per la prima volta, di gol ne ha incassati 3.