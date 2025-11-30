Seconda categoria. L’Atletico Nissa resta secondo in classifica; perde ancora il Terranova Gela

Nel girone F del campionato di Seconda Categoria, dopo la bella vittoria dell’Atletico Nissa 4-1 sul Viola Futsal Cerami (doppietta di Salinitro e gol di Mosca e Giammara), in questa domenica di campionato è arrivata la sconfitta 7-3 del Terranova Gela ad opera della Sanconitana.

Per il Terranova sono andati a segno Cafà, Greco e Marong, mentre per i padroni di casa sono andati segno Coco, Mazzullo con tre gol, Carobene con una doppietta e Cham. Vittoria netta per i padroni di casa contro un Terranova ch resta ultimo in classifica a -1 con il Raddusa.

Sta invece andando a gonfie vele l’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina e del tecnico Giacomo Serafini. In questo caso, la vittoria sul Viola Futsal Cerami non ha fatto altro che confermare l’ottimo momento dei nisseni che, al momento, sono anche l’unica squadra a non essere mai stata sconfitta in campionato. L’Atletico Nissa è secondo in classifica in quanto il Lagoreal ha vinto 4-0 con la Scordiense.

Questa la classifica del girone F del campionato di Seconda categoria: Lagoreal 24, Atletico Nissa 21, Valguarnerese 20, Accademy Sporting Eubea 19, Gagliano 15, Viola Futsal Cerami 12, Sanconitana 11, Scordiense e Piazza Armerina 10, PhilBordon 8, Terranova e Raddusa -1.