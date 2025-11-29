Seconda Categoria l’anticipo. L’Atletico Nissa batte 4-1 il Viola Cerami e aggancia il primo posto in classifica; domani tutte le altre gare

Nell’anticipo del Girone F di Seconda categoria, ancora una super prestazione, con vittoria, per l’Atletico Nissa che ha superato 4-1 al “Tomaselli” la Viola Cerami Futsal. Una vittoria mai in discussione per la squadra nissena allenata da Giacomo Serafini.

Nel primo tempo rete del vantaggio con Salinitro e raddoppio di Giammara in un primo tempo da incubo per gli ennesi che hanno poi subito anche la terza rete ad opera di uno scatenato Salinitro. L’ala serradifalchese, autore di due gol, è sembrato inafferrabile ed ha non solo realizzato una gran doppietta ma s’è anche proposto con giocate di categoria superiore.

Dopo un primo tempo nel quale ha subito tanto, il Cerami nella ripresa ha provato a riaprire il match con 20 minuti di gran pressing ma la difesa di casa, grazie ad un Alaimo e ad un Giammara in palla, ha chiuso ogni varco. Alla mezzora della ripresa è arrivato il quarto gol dei padroni di casa ad opera di Mosca.

Nel finale Cerami in gol con Testa La Muta per il definitivo 4-1. Una vittoria scintillante per l’Atletico Nissa che, in queste ultime giornate sembra proprio aver preso una piega vincente. La squadra di Giacomo Serafini e del presidente Salvatore Messina anche con il Viola Cerami è apparsa irresistibile proponendo un gioco autorevole quanto efficace. Per gli ospiti un primo tempo da dimenticare e un secondo tempo nel quale invece hanno messo tanta generosità in campo, ma non è bastato.

L’Atletico Nissa aggancia in testa alla classifica il Lagoreal che, comunque, dovrà giocare domani pomeriggio, per cui la vera classifica uscirà fuori nel girone F di Seconda categoria solo dopo l’avvenuta disputa delle gare in programma domenica 30 novembre.