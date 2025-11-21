Seconda Categoria l’anticipo: al “Tomaselli l’Atletico Nissa cerca l’impresa per ribaltare la super capolista Lagoreal

Un anticipo di campionato all’insegna di un autentico big match. E’ quello che oggi pomeriggio, sabato 22 novembre, si disputerà al “Tomaselli” tra la l’Atletico Nissa, terzo in campionato, e la capolista Lagoreal Enna.

Gli ospiti arrivano al match di Caltanissetta con 21 punti, frutto di 7 vittorie nelle 7 gare fin qui giocate in campionato. Squadra da record, squadra forte, il Lagoreal, che punta alla promozione in Prima categoria per far crescere una realtà calcistica e sportiva che in questi ultimi anni ha avuto modo di farsi spazio nel calcio dilettantistico regionale.

L’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina occupa al momento il terzo posto in campionato con 15 punti, ma l’impressione è che abbia una squadra che può mettere in ambasce la capolista. La rapidità di Balbo, la forza di Princiotta, la precisione chirurgica di Lauricella sotto porta sono armi importanti per una squadra come quella nissena che ha bisogno dell’impresa per dare nuova linfa vitale al suo campionato.

Di contro il Lagoreal non intende mollare di un solo millimetro il suo ruolo di dominatore del campionato. Superare indenne questa trasferta potrebbe diventare fondamentale in chiave promozione per gli avversari dei nisseni. Insomma, è lecito attendersi un gran bel match tra due squadre vogliose di superarsi e di dimostrare il proprio valore. Arbitrerà l’atteso big match della Seconda categoria Bryan Infantino della sezione Aia di Caltanissetta.

Nell’altra sfida, in programma per domenica 23 novembre, il Terranova Gela affronterà la forte Valguarnerese in un match anche qui non semplice in quanto gli ennesi hanno a disposizione una rosa di valore che ha dimostrato di poter mettere in crisi chiunque. Il Terranova Gela, tuttavia, ha dalla sua una ritrovata fiducia dopo aver battuto il Raddusa e aver abbandonato l’ultimo posto in classifica. Arbitrerà l’incontro Carlo Lo Porto della sezione Aia di Caltanissetta.