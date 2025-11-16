Seconda Categoria. Buon pari esterno per l’Atletico Nissa a Piazza Armerina; risorge il Terranova Gela

Nel campionato di Seconda categoria, girone F, solo parità 1-1 tra l’Atletico Nissa, vice capolista del torneo, e il Piazza Armerina. A realizzare la rete dell’1-1 è stato Balbo che, ancora volta ha dimostrato si saperci fare quando viene schierato da attaccante sottoporta.

La squadra di Giacomo Serafini s’è mossa con grande impegno e forza d’animo al cospetto di un Piazza Armerina che ha concesso pochi spazi. Al vantaggio ottenuto nel primo tempo dai piazzesi ha replicato la compagine nissena del presidente Salvatore Messina (nella foto) con una bella rete firmata da Simone Balbo, ex attaccante della Juniores della Nissa, che ha pareggiato il conto.

Nell’altra sfida dello stesso girone, da segnalare il 6-1 finale del Terranova Gela contro il Raddusa. Per i gelesi sono andati a segno Vella, Marong (due volte), Mustapha (anche lui due volte) e Drammeh. Una vittoria che è stata anche la prima tra quelle ottenute dalla compagine gelese nel campionato di Seconda categoria. Il Terranova Gela ha conquistato la sua prima vittoria volando a quota 4 in classifica; invece l’Atletico Nissa sale a quota 15 in classifica al 3° posto mentre il Terranova è penultimo con 4 punti.

Questa la classifica del girone F: Lagoreal 21, Academy Sporting Eubea 16, Atletico Nissa 15, Valguarnerese 14, Gagliano 13, Scordiense 10, Viola Futsal Cerami 9, Piazza Armerina e Sanconitana 7, Philbordon 4, Terranova 3, Raddusa 0.