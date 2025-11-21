Scontro tra motociclisti al circo: morto uno stuntman, feriti gli altri due

Incidente mortale durante uno spettacolo acrobatico in un circo itinerante che ha fatto tappa a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, tre motociclisti professionisti si sarebbero scontrati e uno dei tre stuntman è deceduto.

Ancora da accertare le cause dell’incidente. C’era molta gente ad assistere allo spettacolo degli stuntman durante il quale si è verificato l’incidente mortale. Molti coloro che hanno ripreso le scene con i telefonini.

Tre motociclisti (non erano due come all’inizio pareva) giravano all’interno della sfera d’acciaio. Lo spettacolo al buio, era illuminato dai led che i centauri indossavano sulla tuta. Improvvisamente pare che lo stuntman deceduto sia caduto a piombo al centro della sfera.

Gli altri due hanno tentato di evitarlo rallentando ma si sarebbero tutti investiti tra loro. La vittima aveva 26 anni ed era un cittadino cileno. Un altro – messicano 43enne – è stato trasportato in codice rosso in pericolo di vita all’Ospedale del Mare. Il terzo, anche lui 26enne ma colombiano, è cosciente e al momento sta bene. (ANSA).